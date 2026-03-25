La apertura de sesiones ordinarias 2026 en Santa Lucía estuvo marcada por anuncios de alto impacto. El intendente Juan José Orrego encabezó el acto en la Casa de la Cultura, donde presentó el plan de obras para este año, con eje en infraestructura, urbanización y un ambicioso proyecto que promete transformar el departamento y se estrenará este año: el Parque de Santa Lucía.

En diálogo con la prensa, el jefe comunal reconoció el contexto económico adverso, pero destacó la gestión de recursos: “Un año que ha sido difícil, pero que hemos entendido que administrando bien los recursos del Estado todo es posible y todo se puede lograr”.

Una sala colmada en la Apertura de Sesiones de Santa Lucía 2026. (Foto DIARIO HUARPE)

Entre los anuncios más relevantes, Orrego confirmó obras financiadas junto al Gobierno provincial. “Parte de dos obras muy importantes se van a llevar acá en el departamento con recursos de la provincia, una en la rotonda de calle Gorriti y Ruta 20 y otra el plan de pavimentación de la calle Libertador”, detalló.

Resaltó además que los fondos del Fodere irán al 100% a pavimentación urbana para que al 2027, todo el departamento esté renovado. El mismo objetivo esperan lograr con la iluminación LED.

En cuanto al desarrollo urbano en sí, el intendente ratificó la continuidad del plan de urbanización en distintos barrios. “Vamos a seguir con el plan de urbanización en los diferentes barrios, de cordón, cuneta y vereda”, señaló. Además, adelantó que se priorizará la pavimentación en zonas con servicios básicos: “Todos aquellos barrios que tengan el servicio de cloaca, vamos a intentar tenerlo pavimentado antes de fin de año”.

También destacó la intervención en espacios públicos: “Vamos a seguir con el proceso de esas nueve plazas, con mobiliarios nuevos y juegos de última generación”, indicó, en referencia a la renovación de plazas en distintos sectores del departamento.

El proyecto estrella: un parque único en la región

El anuncio central de la jornada fue la construcción de un parque que, según Orrego, será el más moderno de la provincia. “A fines de octubre y principios de noviembre vamos a estar inaugurando el parque más importante que tiene San Juan”, afirmó.

El espacio tendrá un perfil integral: “Va a ser educativo, cultural, social, deportivo y turístico”, explicó el intendente, quien además subrayó su carácter innovador: “Va a ser único en Cuyo, donde vamos a tener la posibilidad de contar con un anfiteatro y un planetario 100% educativo”.

En cuanto al avance de obra, Orrego aseguró que ya se ejecutaron las tareas más complejas: “Ya hemos logrado hacer lo más difícil, que es todo lo que está enterrado, cloaca, agua, luz y riego”.

El parque contará con cuatro accesos, garitas de seguridad, núcleos sanitarios y espacios gastronómicos. “Ya están construidos los tres núcleos de baño y también tres confiterías”, detalló, y agregó que actualmente se trabaja en la etapa de hormigonado y colocación de infraestructura.

Con este paquete de obras, el municipio busca consolidar el crecimiento urbano y posicionar a Santa Lucía como uno de los departamentos con mayor desarrollo en infraestructura y espacios públicos de San Juan.