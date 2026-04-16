En una jornada clave del juicio por la muerte de Diego Maradona, su hija Gianinna Maradona declarará ante el tribunal y aportará un testimonio contundente sobre los últimos días de vida del exfutbolista, apuntando directamente contra el equipo médico que lo asistía.

Durante su exposición, la joven hablará del deterioro físico y mental de su padre, y además contará nuevamente detalles de su muerte, como cuando lo vio por última vez con vida. Dijo que presentaba un estado alarmante, lo que reforzó la hipótesis de abandono que sostiene la querella. Su relato es considerado uno de los más importantes del proceso.

Según se ventila en el juicio, Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria tras una cirugía, en un contexto que la fiscalía califica como deficiente y sin controles adecuados.

La causa investiga a siete profesionales de la salud, entre ellos médicos, enfermeros y un psicólogo, acusados de homicidio con dolo eventual por presuntas negligencias en la atención del exfutbolista.

En ese marco, el testimonio de Gianinna se suma a otros que buscan reconstruir qué ocurrió en la casa donde Maradona pasó sus últimos días, y si existieron omisiones que pudieron haber evitado su muerte.

El proceso judicial, que se desarrolla en los tribunales de San Isidro, se reinició en 2026 luego de que el juicio anterior fuera anulado por irregularidades vinculadas a una jueza, lo que obligó a comenzar nuevamente con las audiencias.

Se espera que declaren decenas de testigos en las próximas semanas, en un juicio que mantiene fuerte repercusión pública y que busca determinar responsabilidades en uno de los casos más sensibles del país.