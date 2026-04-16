El delineado se posiciona como un clásico del maquillaje aunque dominarlo representa un gran desafío. Un error mínimo puede alterar la forma del ojo o arruinar la simetría del resultado final. Para evitar esto es posible inspirarse en el estilo de Tini Stoessel quien suele mostrar trazos definidos y prolijos que resaltan la mirada sin caer en excesos.

El secreto principal consiste en trazar primero una guía marcando pequeños puntos sobre la línea de las pestañas para luego unirlos. Para realizar el rabito se debe seguir la inclinación natural del párpado inferior hacia arriba lo que genera un efecto lifting natural. El proceso comienza con una línea fina desde el centro del ojo extendiéndose hacia el lagrimal mediante trazos cortos. Luego se dibuja el extremo hacia afuera para unirlo con la línea principal y rellenar suavemente.

Existen recomendaciones que facilitan la aplicación como apoyar el codo sobre una superficie estable y mirar hacia abajo mientras se trabaja. Quienes recién comienzan pueden optar por un delineador en lápiz y utilizar un hisopo con corrector para limpiar cualquier imperfección. Para garantizar que el diseño dure más tiempo se sugiere aplicar sombra negra o marrón sobre el trazo para fijarlo y evitar transferencias. Trabajar con guías y movimientos breves permite un mayor control logrando un resultado limpio y elegante para usar todos los días.