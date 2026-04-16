Este jueves desde las 11 volverán las protestas frente a una de las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en un contexto de creciente tensión política y social.

La convocatoria fue impulsada por la organización Barrios de Pie, que realizará una olla popular en la calle Miró al 500, donde se encuentra el departamento del funcionario actualmente bajo investigación judicial.

Según informaron los organizadores, la protesta busca visibilizar el impacto de la eliminación del programa Volver al Trabajo, que alcanzaba a cientos de miles de trabajadores de la economía popular, y que representaba un ingreso clave para muchas familias.

El reclamo pone especial énfasis en la situación de las cocineras de comedores comunitarios, quienes aseguran haber perdido su principal sustento tras la baja del programa, lo que también pone en riesgo el funcionamiento de estos espacios de contención social.

La elección del lugar no es casual. La manifestación se realizará frente a una propiedad del funcionario que es investigada en la Justicia en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, lo que agrega un fuerte componente político a la protesta.

En ese marco, desde la organización cuestionaron las diferencias entre la situación de los sectores más vulnerables y el patrimonio de funcionarios nacionales, en medio de denuncias por viajes, propiedades y nivel de vida.

No es la primera vez que el domicilio de Adorni se convierte en escenario de protestas. En las últimas semanas ya se realizaron manifestaciones con clases públicas de docentes y estudiantes universitarios, también en reclamo por mayor presupuesto educativo.

La nueva convocatoria anticipa una jornada con fuerte visibilidad pública y posibles operativos de seguridad en la zona, en un conflicto que combina reclamos sociales, cuestionamientos políticos y una investigación judicial en curso.