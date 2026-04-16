Wanda Nara destrozada: por qué la quieren alejar de un ser muy querido

Kennys Palacios se encuentra envuelto en un escándalo que lo alejaría para siempre de Wanda Nara tras su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada,. Según la información brindada en el programa Ya fue Todo existe evidencia de un conflicto con el círculo más íntimo de la mediática.

El panelista Alejandro Costelo fue contundente al asegurar que hay una decisión de Kennys de romper con el full time en la vida de Wanda. Además señaló que el peluquero tiene dos razones para alejarse, una la de la vida persona porque él se está por casar y por lo económico para encontrar la veta de un camino propio.

La participación en el reality show habría funcionado como el punto de quiebre definitivo para esta situación. En ese sentido el comunicador planteó que quizás fue GH el que terminó de poner el último escarbadientes de la separación.

El conflicto se habría generado por contactos de la producción con conocidos ya que no me sorprendería que Gran Hermano, que iba a elegir participantes, empezara a hablar a ciertos conocidos y que Wanda no lo haya tomado del todo bien, como diciendo que se cortó.

El distanciamiento se volvió evidente en redes sociales cuando se reveló que lo dejó de seguir a Kennys Nora Colosimo y Migueles también lo dejó de decir. El estilista, que recientemente le respondió a Zoe Bogach tratándola de fantasma, desestimó las versiones sobre la conductora indicando que ella dejó de seguir a todos.

Sobre su vínculo actual reafirmó que estamos súper bien, antes de ingresar a Gran Hermano estuve comiendo en la casa. No obstante el peluquero evitó responder sobre el gesto de la madre de Nara y se planteó la incógnita sobre qué pasa si Martín Migueles le estuvo buscando a Wanda un estilista.