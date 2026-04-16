A qué famosa echaron de su trabajo por su pensamiento político

Mariana Brey dejó de formar parte de Duro de Domar tras haber protagonizado diversos enfrentamientos con Pablo Duggan y otros compañeros de trabajo. La noticia fue confirmada en el programa Intrusos donde se brindaron precisiones sobre la desvinculación de la periodista que integraba el panel desde el año 2022.

Rodrigo Lussich aclaró los términos de esta partida al señalar que "Fue la salida, no quiero decir despido porque todavía está negociando con el canal las posibilidades de reinsertarse a otro programa".

La salida se concretó tras un período de alta exposición y debates tanto en el piso del canal como en plataformas digitales donde recibió una pregunta indiscreta de Mirtha Legrand.

Según explicó el conductor del ciclo de espectáculos "Se hizo efectiva a partir de esta semana la salida de Mariana, después de tantas polémicas e idas y vueltas con sus colegas y en las redes, en donde ella comenzó a mostrar un perfil ligado al periodismo político".

A pesar de no estar más en el programa nocturno su permanencia en la empresa de medios aún se encuentra bajo análisis ya que "No está confirmada la salida de C5N porque está negociando si continúa en otro programa" afirmó Lussich.

Por su parte Adrián Pallares lamentó la partida de la panelista resaltando el valor de su presencia en el envío de C5N. El periodista manifestó que "Es una pérdida enorme para Duro de Domar, es un contrapunto que está desde el 2022 en C5N".

Asimismo descartó que se trate de un conflicto individual contra la comunicadora que recientemente le respondió a Malena Pichot y disparó contra Barby Franco por sus dichos sobre Fernando Burlando asegurando que "No tiene otro tema". Sobre el contexto de la renovación del staff Pallares consideró que "Si está en el cambio general del panel no será una cosa personal con ella".