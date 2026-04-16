El gesto de Canal Nueve con el que quieren echar a Laurita Fernández

Laurita Fernández solía ser una de las figuras centrales de El Nueve pero su salida se produjo de manera abrupta y conflictiva. Aunque la emisora pretendía que continuara al frente de Bienvenidos a ganar las supuestas exigencias de la conductora habrían desgastado la relación.

Se mencionó que solicitó el desplazamiento del productor Peluca Brusca quien es su ex pareja además de pedir renovaciones en el panel y un aumento en su remuneración. Sin embargo la bailarina brindó una explicación distinta al asegurar que "Tomé la decisión de no continuar este año con el programa".

Más allá de las diferencias en los relatos el final del vínculo fue tajante y la empresa tomó represalias contra quien fuera su estrella. Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live el gesto que marcó el cierre definitivo al anunciar que "Acaban de descolgar el cuadro de una conductora de TV en un canal líder que va a generar polémica por las formas".

Esta acción eliminó un beneficio exclusivo que poseen las figuras del canal. Según detalló el periodista sobre el procedimiento "Bajaron el cuadro, lo apoyaron en el piso, luego pusieron otro cuadro de un conductor y se llevaron el cuadro de ella. Laurita Fernández ya no figura en los pasillos de El Nueve".

La situación sepultó cualquier posibilidad de acercamiento profesional entre las partes para el ciclo lectivo actual. A pesar de que existían versiones sobre nuevas propuestas laborales en la misma señal el panorama cambió drásticamente. Etchegoyen fue contundente al explicar que "Estaba el rumor que ella podía volver a hacer algo en este canal pero esto acaba de quedar descartado".