Al menos 14 personas murieron y otras 29 resultaron heridas en Ecuador luego de que un colectivo cayera por un precipicio y se incendiara, en un trágico accidente ocurrido en una zona montañosa del sur del país.

El siniestro se produjo en la vía que conecta Cuenca con Molleturo, a la altura del kilómetro 57, en un sector conocido por su complejidad geográfica. Según los primeros informes, el vehículo perdió el control, se precipitó al vacío y tras el impacto fue consumido por las llamas.

Testimonios de sobrevivientes indicaron que el viaje transcurría con normalidad hasta que se escuchó un ruido y el chofer no logró mantener el control del colectivo. Tras la caída, varios pasajeros lograron salir antes de que el fuego se expandiera por toda la unidad.

El operativo de rescate fue inmediato y contó con la intervención de bomberos, personal de salud y equipos de emergencia, que trabajaron durante horas en la zona para asistir a los heridos y recuperar a las víctimas. Algunos lesionados fueron trasladados en vehículos particulares ante la gravedad de la situación.

Las autoridades no descartan que el número de fallecidos aumente, ya que varias personas quedaron atrapadas en el interior del vehículo o fueron arrastradas hacia sectores cercanos, incluso un río próximo al lugar del accidente.

El hecho vuelve a poner en foco la peligrosidad de las rutas ecuatorianas, especialmente en zonas de montaña, donde las condiciones climáticas y geográficas suelen provocar siniestros de gran magnitud. En el país, los accidentes viales representan una de las principales causas de muerte.