El gobierno de Estados Unidos estaría evaluando una posible intervención militar en Cuba, en un escenario de creciente tensión geopolítica y crisis interna en la isla, según informes difundidos en las últimas horas por medios internacionales.

De acuerdo a esas versiones, el Pentágono avanzaría en planes estratégicos sobre el país caribeño, aunque desde el propio Departamento de Defensa pidieron cautela y evitar especulaciones públicas sobre una eventual acción militar.

El posible escenario se da en un contexto de fuerte presión de Washington sobre La Habana, con sanciones económicas, restricciones energéticas y advertencias políticas que buscan forzar cambios en el sistema de gobierno cubano.

La crisis en Cuba se profundizó en los últimos meses, agravada por la escasez de combustible, apagones masivos y dificultades económicas, en parte vinculadas al bloqueo de suministros tras la caída del apoyo venezolano.

En paralelo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió recientemente sobre el riesgo de una agresión militar y aseguró que su país resistiría cualquier intento de intervención, en medio de un clima de creciente confrontación con Estados Unidos.

Las tensiones entre ambos países no son nuevas y tienen raíces históricas que se remontan a más de seis décadas, con episodios de conflicto, sanciones y amenazas que marcaron la relación bilateral.

Además, el escenario regional suma antecedentes recientes que elevan la preocupación internacional, como la intervención militar estadounidense en Venezuela a comienzos de 2026, que modificó el equilibrio político en América Latina.

Por ahora no hay confirmación oficial de una operación inminente, pero el solo análisis de esta posibilidad reaviva temores sobre una escalada en el Caribe y sus posibles consecuencias políticas, sociales y militares en toda la región.