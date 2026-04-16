Quién es Eliana Díaz, la Miss Uruguay supuesta novia de Marcelo Gallardo

Eliana Díaz es una mujer uruguaya de 28 años que reside en Punta del Este donde trabaja como agente inmobiliaria y modelo profesional. Su nombre cobró relevancia pública por los rumores de un vínculo sentimental con Marcelo Gallardo que habría comenzado a principios de 2026.

Los encuentros se produjeron en el exclusivo complejo Solanas durante la pretemporada del equipo y fueron definidos como un "flechazo" de bajo perfil. Si bien existen reportes que señalan que la relación fue un "affaire" intenso pero breve otros sugieren que el vínculo pudo haber continuado tras el verano.

La trayectoria de la joven incluye participaciones en la Semana de la Moda en España y proyectos de conducción en streaming. En su historia personal destaca que es madre de un niño de 12 años a quien tuvo a los 17.

Antes de alcanzar su estabilidad actual trabajó como feriante y también realizó labores de limpieza como mucama y moza. Además es una reconocida seguidora de Peñarol lo que marca una rivalidad deportiva con el Muñeco por su pasado como entrenador de Nacional.

Un escándalo marcó su carrera en 2025 cuando decidió alejarse del certamen de Miss Uruguay por diferencias con la organización. La modelo denunció haber sido descalificada injustamente de Miss Universo Uruguay por una "campaña de difamación" que inició una examiga quien le atribuyó conductas delictivas falsas.

Por este motivo escribió una carta abierta al presidente Yamandú Orsi pidiendo justicia por la vulneración de su dignidad como mujer y ciudadana. Finalmente recuperó el dinero de su inscripción tras una intervención policial y decidió enfocarse en su proyección internacional en Europa.