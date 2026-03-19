Jujuy Jiménez reveló cómo su mejor amiga la traicionó con su novio

Durante el programa Que alguien le avise, transmitido por La Casa streaming, Jujuy Jiménez reveló una dolorosa traición sufrida años atrás, cuando su mejor amiga y hermana de la vida mantuvo un romance con su novio mientras ella se encontraba de viaje durante un año. Al recordar el impacto emocional de este descubrimiento, la modelo confesó que “me dolió mucho”.

La modelo explicó que se enteró de la situación cuando la propia involucrada la contactó para confesar el hecho. Jujuy relató que “me lo mandó enseguida y me dijo: 'Tengo algo que hablar con vos'”, y tras la comunicación telefónica señaló que “valoré que haya querido contármelo. No importa de qué manera, necesitó hacerlo”.

Pese al gesto de honestidad, el quiebre de la lealtad fue lo más difícil de procesar para ella. La conductora admitió que “siempre fue mi hermana, mi mejor amiga. Me dolió mucho más que no me haya sido honesta que lo que pasó en sí”.

Sobre el vínculo secreto que mantuvieron a sus espaldas, Jiménez aclaró que “en ese tiempo pasaron cosas entre ellos. Al principio me dolió muchísimo, pero después entendí que éramos chicas y que no supo cómo decírmelo”. Durante la emisión, reflexionó sobre el perdón indicando que “ya está, eso fue cuando éramos chicas. Entendí que ella también lo pasó mal, no sabía cómo enfrentarlo”.

El relato también incluyó detalles sobre señales que no interpretó a tiempo, como cuando el teléfono de su amiga sonó dentro del auto de su pareja mientras él afirmaba estar llamándola. Ante la duda, el joven le respondió que “anoche la llevé a su casa después del boliche”, una frase que luego le dio sentido a sus sospechas, afirmando que “ahí me empezaron a cerrar un montón de cosas”.

Esta vivencia marcó su forma actual de vincularse, reconociendo que “al principio no sospechaba, no me enroscaba. Ahora entiendo por qué soy celosa. Nunca lo había analizado tanto”. Finalmente, la modelo cerró revelando que “fue heavy. Me enteré porque ya lo sabían todos. Además, nos dejamos de hablar. Tuvo tanta culpa que se alejó”.