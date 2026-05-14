Una tragedia conmociona a la ciudad de Cosquín, en el valle de Punilla, luego de la muerte de una niña de 4 años que fue atacada por un perro de raza mestiza. El hecho ocurrió este miércoles y es investigado por la Justicia cordobesa.

Según confirmaron fuentes policiales a medios locales, el animal atacó a la menor en un predio cercano a su vivienda, ubicado frente al cementerio local. La niña sufrió heridas de gravedad, principalmente en la zona del cuello.

La emergencia se registró cerca del mediodía. Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, bomberos y personal de la Guardia Local, quienes desplegaron un operativo para asistir a la pequeña. Sin embargo, pese a los intentos de reanimación, la menor falleció en el lugar.

La directora de Defensa Civil de la ciudad, Laura Barreiro, confirmó el deceso y pidió respeto para la familia. “Es un momento muy delicado y pedimos extrema reserva”, expresó en declaraciones radiales.

Mientras tanto, los familiares de la víctima permanecen bajo asistencia de equipos de emergencia y en estado de shock por lo ocurrido.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por Silvana Pen, que trabaja junto a efectivos de Investigaciones Criminales y bomberos para reconstruir la secuencia del ataque.

Los investigadores buscan determinar si el perro pertenecía a la familia y establecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio. También intentan precisar la raza exacta del animal involucrado. La zona fue cercada para permitir el trabajo de los peritos criminalísticos.

El caso generó fuerte conmoción en Córdoba y volvió a poner el foco en los ataques protagonizados por perros. En las últimas semanas, otro episodio fatal ocurrió en Puerto Madryn, donde un hombre de 65 años murió tras ser mordido por uno de sus perros mientras intentaba separar una pelea entre animales dentro de su vivienda.

La investigación de ambos hechos continúa bajo intervención judicial.