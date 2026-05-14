El equipo de Chacho Coudet se impuso por 2 a 0 ante el “lobo” platense, con los goles de Driussi y Martínez Cuarta. Con este resultado pasó directamente a jugar una de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA ante Rosario Central.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet venía de una clasificación agónica ante San Lorenzo, al que eliminó por penales tras igualar el partido en la última jugada, mientras que Gimnasia llega entonado luego de dar el golpe ante Vélez en Liniers.

Para este compromiso, Coudet confirmó el ingreso de Santiago Lencina en lugar de Maximiliano Meza, en el único cambio con respecto al equipo que comenzó jugando ante San Lorenzo.

Sin embargo, a pocos minutos previos del juego, River sufrió la baja Montiel, dado que se lesionó en el calentamiento y juegó Fabricio Bustos en su lugar.

El lateral derecho, que había sido incluido entre los titulares por Eduardo Coudet, sintió una molestia muscular en la zona de los isquiotibiales y no pudo salir desde el arranque. Mientras que Ulises Giménez ocupó un lugar en el banco de suplentes.

River entró entonces con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Y Gimnasia y Esgrima puso de titulares a Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres, bajo la dirección de Ariel Pereyra.

El réferi asignado a este partido es Leandro Rey Hilfer y Lucas Novelli en el VAR.

Desarrollo del primer tiempo

Como el partido de Central y Racing tuvo que ir a un tiempo suplementario, el encuentro de River y Gimnasia empezó minutos después de lo programado.

A los 9 minutos de iniciado el duelo Beltrán evitó el primero de River. Miramón rompió en mitad de cancha y soltó para "Chelo" Torres que exigió al arquero local. El 41 Millonario se lució mandando la pelota al córner. River empezó así mejor posicionado, pero a poco Gimnasia fue emparejando.

Hasta que en el minuto 26 vino el gol de River. La enorme jugada y gran centro de Colidio con la aparición de Driussi puso el 1 a 0. La definición del delantero de zurda tras bajarla en las puertas del área chica abrió el marcador.

Sin embargo, a los 33 minutos, no pudo más Marcos Acuña y el “Huevo” se retiró lesionado. El uruguayo Matías Viña tuvo que reemplazarlo. En el banco millonario se respira con mucha tensión porque no solo River pierde un defensor clave para el equipo, también en la Selección Argentina, tanto Montiel como Acuña son piezas fundamentales en el esquema de Scaloni.

Desarrollo del segundo tiempo

Al comienzo de la segunda parte, River entró a la cancha más decidido para ampliar la ventaja ante Gimnasia. A los 3 minutos, Colidio tuvo el segundo pero definió débil ante Insfrán.

En una atajada brillante, de Beltrán, el "millonario" se salvó del empate por el tiro de Giampaoli. Y a los 20 minutos del parcial, el nuevo gol de Lucas Martínez le dio tranquilidad y contundencia al equipo de Coudet.

El delantero soltó por derecha para el centro de Freitas y fue a buscar el cabezazo ante una floja respuesta de Insfrán.

A los 25 minutos, Zalazar estuvo cerca del descuento con un remate cruzado desde la izquierda, pero volvió a tapar Beltrán.

Luego ingresó a jugar Freitas y a los 35 minutos Juanfer Quintero tuvo el tercer gol, pero su remate se terminó desviando. A partir de este momento, Gimnasia, quedó totalmente desvirtuado en la cancha. A pesar de los 5 minutos adicionales, el equipo del "lobo" no pudo remontar el resultado.

Finalmente, River se quedó con el partido y jugará directamente con Rosario Central con fecha y lugar a confirmar. Se preveé que las semifinales son el sábado 16 y domingo 17 de mayo. Mientras que la gran final del torneo se jugará el próximo domingo 24 de mayo en Córdoba.