Racing visitó este miércoles a Rosario Central, en la ciudad santafesina, luego de la gran sorpresa que dio al eliminar a Estudiantes de La Plata, en busca de un lugar en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

El encuentro, terminó con un infartante resultado, de 2 a 1, propio de dos rivales con gran categoría de juego y carácter competitivo.

En el Estadio Gigante de Arroyito, el árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estuvo Pablo Dóvalo.

Las formaciones iniciales para el equipo que dirigió Jorge Almirón fue con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Lautaro Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sánchez, Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Ángel Di María, Alejo Veliz y Enzo Copetti.

En tanto, Gustavo Costas puso a Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena, Baltasar Rodríguez, Tomás Conechny y Adrián Martínez, como los 11 titulares.

Desarrollo del partido

En el primer tiempo, tanto Central como Racing ofrecieron un encuentro muy trabado y con patadas fuertes, faltas de ambos lados y sin posibilidades de concretar goles en los minutos iniciales.

Recién a los 41 minutos de la primera etapa, vino el gol de Racing para abrir un marcador que estaba difícil de salir del cero. Gracias a la jugada que coronó el volante Matías Zaracho.

Tras un centro de Adrián Martínez desde la derecha del área, el ex jugador del Atlético Mineiro de Brasil entró solo por el palo izquierdo, definió por debajo de las piernas del arquero Jeremías Ledesma y puso el 1-0.

Al arrancar el segundo tiempo, en los primeros 11 minutos, sucedió la jugada que divide la opinión de ambas facciones. Por decisión del VAR, se anuló el gol de Central, convertido por Alejo Véliz por un fuera de juego muy finito de calcular a simple vista.

Tras una habilitación de Ángel Di María, el delantero Enzo Copetti desbordó por la izquierda y metió el pase al medio para Véliz que la desvió y puso el 1-0 pero el árbitro Herrera anuló el tanto.

Pero diez minutos después, llegó el empate de Gastón Ávila 1-1 para Rosario Central. Tras un exquisito tiro de esquina desde la izquierda de Ángel Di María, la pelota cayó en el primer palo donde Ávila cabeceó y puso el 1-1.

La pelea en el mediocampo continuaba con roces y faltas. A los 29 minutos del complemento, el delantero Adrián Martínez recibió la tarjeta roja por un golpe de puño al defensor Emanuel Coronel, hecho que enardeció más el campo de juego y los ánimos exasperados.

Como el empate quedó fijado en los 90 minutos, había que resolverlo con el tiempo suplementario. A los pocos minutos del primer tiempo extra, Di Césare de Racing fue expulsado y así ambos equipos quedaron con diez jugadores. Fue por la doble tarjeta amarilla ante una

infracción a Enzo Copetti y el árbitro Dario Herrera no lo perdonó.

Recién a los dos minutos del segundo tiempo extra, Central dio el batacazo imponiéndose como resultado final el 2 a 1 necesario para seguir en carrera.

Enzo Copetti logró el milagro para los rosarinos. Tras un pivoteo de Carlos Quintana, la pelota le quedó justamente al ex Racing que remató cruzado y rasante y puso la pelota en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.

Al eliminar a Racing, Central fue uno de los primeros semifinalistas del torneo. Deberá esperar ahora el resultado de River y Gimnasia.