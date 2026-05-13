Una situación de tensión se vivió este miércoles por la mañana en la Escuela Campaña del Desierto, en Capital, luego de que un alumno de 11 años ingresara al establecimiento con una pistola de aire comprimido entre sus pertenencias.

Todo ocurrió durante el ingreso a clases, cerca de las 8, en el edificio escolar ubicado en la zona de Virgen de Lourdes y Perito Moreno, en el barrio Smata.

De acuerdo con la información policial, el episodio comenzó cuando el padre de un estudiante alertó a una docente sobre la presencia de un arma en poder de uno de los chicos. Ante esa situación, la educadora habló con el menor dentro del aula y le pidió que mostrara lo que llevaba.

El estudiante entregó una pistola negra de material plástico, aparentemente de CO2. Tras retirarla, la docente trasladó el arma a la Dirección del establecimiento para resguardarla.

Minutos después, la directora Adriana Mariela Araya realizó la denuncia correspondiente para que intervenga la Policía.

El procedimiento quedó a cargo de efectivos de la Comisaría 27ª, que iniciaron un sumario por tenencia ilegítima de arma.

Además, por tratarse de un menor de edad, tomó intervención el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, con actuaciones supervisadas por el secretario Carlos Ponce.