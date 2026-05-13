La tensión en el transporte público de San Juan sumó un nuevo capítulo este miércoles 13 de mayo, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmara el paro de colectivos previsto para este jueves en toda la provincia. En paralelo, el Gobierno de San Juan y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) mantienen una reunión clave para intentar destrabar el conflicto y evitar la medida de fuerza.

La negociación se desarrolla contrarreloj después de que fracasaran las reuniones entre el gremio y las empresas de transporte. El conflicto se profundizó por el reclamo salarial de los choferes, quienes denuncian que no cobraron las diferencias adeudadas por parte de las empresas.

Según expusieron desde el sector de los chóferes de colectivos, la deuda rondaría los $700.000 por trabajador. A eso se suma que la última liquidación salarial habría sido realizada tomando como referencia los haberes de noviembre, situación que generó malestar entre los colectiveros y aceleró la decisión sindical.

Tras las reuniones mantenidas durante los últimos días, la conducción de UTA había advertido que si este miércoles no se concretaba el pago reclamado, avanzarían con una medida de fuerza en toda la provincia. Finalmente, al no registrarse el depósito de las diferencias salariales, el paro quedó ratificado.

La retención del servicio afectará a las líneas de corta y media distancia durante toda la jornada del jueves, lo que impactará de lleno en miles de usuarios que utilizan el transporte público para trasladarse a sus trabajos, escuelas y distintas actividades diarias.

Mientras tanto, la expectativa está puesta en la reunión que encabezan funcionarios del Gobierno provincial junto a representantes de ATAP, en un intento por encontrar una solución que permita destrabar el conflicto antes del inicio de la medida de fuerza.