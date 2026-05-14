El juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja informó oficialmente que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó a 17 personas que estuvieron secuestradas en el campo de concentración de La Perla y permanecían desde 1976 hasta ahora, desaparecidas.

La conferencia de prensa tuvo lugar en los tribunales federales de Córdoba con presencia de las familias.

Si bien fueron 17 las identificaciones, el juzgado solo dio a conocer 16 de los nombres, ya que en uno de los casos hubo un pedido explícito de los parientes para que no se difundiera. “Es probable que haya más identificaciones”, dijo Vaca Narvaja, aunque explicó que no podía dar más precisiones.



Finalmente, el EAAF logró recuperar los restos de:

Graciela María de los Milagros Doldán: era abogada laboralista, militante de Montoneros y fue compañera de Sabino Navarro. Fue secuestrada el 26 de abril de 1976 en su departamento de Córdoba Capital. Fue sacada del campo de concentración a mediados de febrero de 1977 para ser asesinada.

Juan Carlos Navarro: era obrero industrial, trabajaba en Arcor y militaba en el Partido Comunista (PC). Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977.

Néstor Guillermo Llelin: era oriundo de Salta, viajó a Córdoba a estudiar Derecho. Trabajaba en Fiat Concord y militaba en el PC. Fue secuestrado el 6 de septiembre de 1976.

Adrián José Ferreyra: era oriundo de La Rioja, estudiaba Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y en la Comisión de Familiares de los Presos Políticos de Córdoba. Fue secuestrado el 29 de marzo de 1976. Su hijo nació pocos días después.

Marta Susana Ledesma Vera de Comba: era trabajadora no docente de la UNC. Militaba en el PRT. El 10 de diciembre de 1975, fue secuestrada junto con su marido, Sergio Héctor Comba, y sus dos hijos –que fueron entregados a la familia–. Estuvo cautiva en La Ribera. En el juzgado y la fiscalía investigan por qué sus restos fueron encontrados en el terreno aledaño a La Perla, que no estaba en funcionamiento cuando ella fue secuestrada.

Víctor Carlos Díaz: era trabajador administrativo en el ferrocarril General Belgrano de Córdoba. Fue secuestrado el 2 de febrero de 1978.

Ester Felipe de Mónaco y Luis Mónaco: Ester era psicóloga y Luis, periodista. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978. Ambos tenían una hijita, Paula, de apenas 25 días de vida.

Silvia del Valle Taborda: Era operaria en una fábrica y militante del PRT. Fue secuestrada el 11 de diciembre de 1975. Estuvo en el campo de La Ribera. También se investiga por qué sus restos aparecieron en el terreno lindero a La Perla.

Nélida Noemí Moreno de Goyochea y José Luis Goyochea: José Luis era de La Rioja, pero viajó para estudiar en Córdoba. Allí conoció a Nélida. Ambos trabajaban como empleados administrativos. Fueron secuestrados el 15 de agosto de 1977 en presencia de sus tres hijitos. Fueron sacados de La Perla en noviembre de ese año.

Edelmiro Cruz Bustos: Era militante de la Unión Cívica Radical (UCR) y fue trabajador de la Legislatura de Córdoba. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976. Tenía dos hijas y una tercera en camino.

Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire: Carlos era de Capital Federal y Rosa de San Luis. Él trabajaba en una funeraria y ella era ama de casa. Militaban en Montoneros. Fueron secuestrados el 10 de septiembre de 1977. Se llevaron a Rosa cuando tenía en brazos a su hijita, Mariela.

Oscar Segura Reineri: era oriundo de Catamarca. Era delegado gremial de Renault. Fue secuestrado el 20 de julio de 1976.

Gustavo Daniel Torres: fue secuestrado el 11 de mayo de 1976. Tenía 16 años. Había tenido participación política en el Colegio Superior de Comercio Manuel Belgrano. Era militante de la Juventud Guevarista (JG), brazo juvenil del PRT.

Los trabajos del EAAF en La Perla

Entre septiembre y noviembre del año pasado, el EAAF realizó trabajos en una zona conocida como la Loma del Torito, aledaña al terreno donde funcionó La Perla. Como parte de esas labores de excavación, se lograron recuperar unos 1200 restos pequeños y fragmentados.

Las muestras están en análisis. En marzo, se logró identificar a doce víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino. También se encontró la medalla que llevaba Jorge Omar Cazorla, esposo de Graciela Geuna, sobreviviente e impulsora de la querella para la búsqueda de los restos. Mientras tanto, las tareas de identificación continúan. El lunes pasado, los expertos del EAAF retomaron las exploraciones en la Loma del Torito.

Centro de detención, tortura y exterminio

La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio entre 1976 y 1978. Se estima que por allí pasaron entre 2200 y 2500 secuestrados. Solo unos pocos sobrevivieron.

En La Perla, quienes iban a ser “trasladados” eran cargados en camiones con los ojos vendados y las manos atadas. Eran fusilados en una zona aledaña y dejados en fosas clandestinas. Un baqueano, José Solanille, identificó el lugar, habló de los camiones, las detonaciones y hasta de la aparición de huesos.

Se presume, a partir de declaraciones de militares, que en 1979 hubo un operativo para remover esos cuerpos ante la inminencia de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los perpetradores temían que se encontrara evidencia de sus crímenes.

Con maquinaria pesada, levantaron los restos que estaban en la Loma del Torito para llevarlos a otro lugar. Pero quedaron fragmentos que, a casi 50 años de esos hechos, están permitiendo terminar con décadas de desaparición e incertidumbre.