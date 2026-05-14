La Municipalidad de la Ciudad de San Juan puso en marcha la convocatoria al Presupuesto Participativo 2026, una herramienta de participación ciudadana que permite a los vecinos departamento en presentar proyectos y decidir de manera directa en qué obras y mejoras invertir parte del presupuesto municipal.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el municipio y la comunidad, promoviendo la participación activa de los ciudadanos, el reconocimiento de las prioridades barriales y la concreción de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida en los distintos sectores de la Ciudad.

Las propuestas podrán contemplar obras de infraestructura urbana pública, mejoras en espacios comunes y soluciones a necesidades comunitarias específicas. El programa se desarrollará de manera equilibrada en los cuatro distritos de la Ciudad de San Juan: Centro, Concepción, Desamparados y Trinidad.

El proceso contempla cuatro etapas: inscripción, reunión, votación y posteriormente la ejecución de las propuestas elegidas por los vecinos. Los fondos destinados a estas iniciativas serán asignados por el municipio en una partida anual, con un porcentaje definido por el Ejecutivo Municipal y aprobado por el Concejo Deliberante.

Cómo participar

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción hasta el próximo 17 de mayo a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción al Presupuesto Participativo 2026. Posteriormente, del 26 de mayo al 26 de junio, se desarrollarán reuniones vecinales informativas y de presentación de propuestas en cada distrito. Finalmente, entre el 6 de julio y el 1 de agosto, los vecinos podrán votar de manera online los proyectos que consideren prioritarios para su comunidad.

Cómo fue la experiencia de 2025

El Presupuesto Participativo 2025 de la Ciudad de San Juan destinó unos $314.074.893,73 para proyectos barriales, divididos en 12 propuestas ganadoras de $26.172.907,81 cada una. Los vecinos en general de todos los distritos plantearon mejoras de infraestructura urbana, enfocada en espacios públicos comunes, con más de 30 iniciativas en la etapa de formulación.

En la edición pasada participaron 1.453 vecinos, sin embargo, teniendo en cuenta que en Capital viven unos 113 mil habitantes, de acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2022. Esta cifra de participación efectiva es muy baja para la importancia que tiene este proceso de acción ciudadana en la toma de decisiones sobre cómo distribuir los recursos en demandas concretas que beneficien a la población de Capital en general.

La distribución de la participación por distritos, se reflejó en que Desamparados lideró con un 58% de los votos, seguido por Concepción con el 20%, Trinidad con el 13% y Capital Centro con el 9%.

En síntesis, las decisiones que se ejecutaron en este proceso consistieron en mejoras de infraestructura, seguridad y tránsito en los cuatro distritos principales. Las obras incluyeron zonas de accesibilidad, renovación de veredas, iluminación y mejoras en espacios verdes.

Capital Centro hizo hincapié en la accesibilidad y el tránsito peatonal, incluyendo la instalación de nuevas rampas, renovación de veredas en calle 25 de Mayo y un paseo peatonal entre España y Santa Fe. En Desamparados, los vecinos eligieron obras de infraestructura como pozos blancos en el barrio Carolina II para prevenir inundaciones, instalación de rampas en la zona de SMATA y nuevas veredas en la calle Segundino Navarro para la seguridad de alumnos. En Trinidad, se aprobaron proyectos enfocados en seguridad, mejoras de espacios comunes y orden urbano. Finalmente, en Concepción hubo proyectos orientados a soluciones comunitarias específicas.



