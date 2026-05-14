Un violento episodio se registró pasado el mediodía de este martes en el Instituto Nazario Benavídez, donde dos efectivos de la Comisaría 14ª resultaron heridos tras un enfrentamiento con internos menores, en medio de un confuso hecho vinculado a la desaparición de un equipo de comunicación policial.

Según reconstruyeron fuentes vinculadas a la investigación, el conflicto se originó luego de que personal policial trasladó a un menor por una dolencia a un centro de salud y luego hacia el instituto, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado de Menores. Tras concretar el traslado, los uniformados se retiraron del lugar, pero en el trayecto advirtieron la faltante de un equipo de comunicación tipo HT.

La sospecha recayó de inmediato sobre uno de los adolescentes trasladados, hipótesis que cobró fuerza cuando alguien comenzó a emitir mensajes a través de la frecuencia policial. Ante esa situación, los efectivos regresaron al Instituto Nazario Benavídez con la intención de recuperar el dispositivo.

Siempre de acuerdo a las versiones recogidas, los policías ingresaron nuevamente al establecimiento sin autorización previa y se dirigieron al sector donde se encontraban alojados los menores. Allí solicitaron la restitución del equipo, lo que derivó en una violenta gresca entre los internos y los uniformados.

Como consecuencia del enfrentamiento, dos efectivos de la Comisaría 14ª resultaron con lesiones y debieron ser asistidos en un hospital público, también resultó dañado un patrullero. Fuentes consultadas indicaron que ambos se encontraron fuera de peligro, presentando golpes de distinta consideración.

En tanto, el equipo de comunicación no fue recuperado. Los menores involucrados habrían negado tener el dispositivo en su poder, lo que dejó el episodio rodeado de incertidumbre respecto a lo ocurrido y si realmente los efectivos estaban seguros de dónde lo habían perdido .

El hecho abrió una investigación judicial en varios frentes. Por un lado, se analizó el accionar de los efectivos, ya que no habrían realizado una denuncia formal por la pérdida del equipo ni gestionado una orden judicial para reingresar al instituto. Una alta fuente judicial señaló que, ante la sospecha de un delito, correspondía dar intervención a la UFI interviniente y solicitar un allanamiento en el lugar, en lugar de ingresar por sus propios medios.

Asimismo, trascendió que las autoridades del instituto debieron solicitar el retiro del personal policial, debido a que no contaban con autorización para permanecer en el predio, tras el violento enfrentamiento.

Por otra parte, la Justicia de Menores, que tiene a su cargo la guarda de los adolescentes alojados en el establecimiento, deberá tomar intervención para esclarecer lo sucedido. Para ello una denuncia formal deberá ser remitida al juzgado para que se permita avanzar en esa línea investigativa.

Otro aspecto que generó preocupación fue la situación de seguridad dentro del instituto. Según indicaron fuentes del caso, en los últimos días se habría retirado la custodia que brindaba el Servicio Penitenciario en el marco de un convenio, por lo que actualmente el lugar habría quedado bajo el cuidado exclusivo de personal civil.

Desde la Comisaría 14ª no hubo información oficial sobre lo ocurrido, mientras que tampoco se brindaron detalles sobre la situación de los menores involucrados.