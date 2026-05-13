Este viernes 15 de mayo llega al Teatro Sarmiento Virus que celebra cuatro décadas del lanzamiento de “Locura”, un álbum trascendente que representó la máxima expresión de esta histórica banda del rock argentino.

El conjunto de los hermanos Moura sigue vigente realizando una gran gira nacional e internacional y precisamente, la cita en San Juan tendrá un condimento particular.

La formación actual de Virus combina la experiencia de sus miembros fundadores con el aporte de músicos jóvenes: Marcelo Moura (voz), Mario Serra (batería), Patricio Fontana (teclados y sintetizadores), Ariel Naón (bajo y contrabajo), Francisco Podestá (guitarra) y Agustín Ferro (guitarra).

DIARIO HUARPE habló con Marcelo Moura. El músico y vocalista abordó sobre lo que representó en lo personal y en lo artístico la obra que le dio valor central a la idea del goce y del deseo de los cuerpos a la par del despertar de la democracia en el país.

- El placer por bailar, el deseo y la idea de goce, conceptos que están implícitos en este disco, ¿fue una gran propuesta de resistencia?

- Sí, absolutamente. Lamentablemente, vivimos en primera persona, en carne propia a la dictadura militar. Nuestro hermano Jorge, fue desaparecido y asesinado. Por eso pensamos en ese tiempo que la mejor respuesta a toda esa oscuridad era disfrutar y gozar de la vida con todas las cosas lindas.

- Por tanto, ¿puede pensarse que es contrario a la “evasión vacía” que muchas veces se lo cataloga al pop?

- Sí, claro. Lo que pasa que, en ese contexto, se asume como si fuera normal vivir en estado de terror, de angustia, de miedo absoluto. La idea era liberarse de todo eso, en cuerpo y en mente. Pensamos que, desde nuestro lugar de artistas, podíamos colaborar con invitar a la gente, al público de vivir algo diferente. A salir de ese “agujero interior”, por así decirlo.

- ¿Cómo se armaron de coraje para encarar algo así siento tan jóvenes?

- Bueno, no fue fácil. Nos mantuvimos siempre muy unidos con buen humor, con música y con ganas de pasarla bien. No significa que sea banal o superficial, todo lo contrario, se puede pasarla bien y ser muy profundo a la vez e intenso. En ese momento era todo mal visto. Aun así, nos tocó romper con ese mito y esa situación espantosa que vivíamos. Hoy, con el tiempo, estamos orgullosos de haber tenido ese coraje y de enfrentarnos a las consecuencias de proponer algo distinto.

- ¿Quedan cosas pendientes por crear o ya entregaste todo lo que tenías?

- No para nada. El camino de la música es mucho más largo por delante, que por atrás. Siempre hay motivaciones para mejorar. Hacer música es la profesión hermosa que permite fantasear y llevar a la práctica esas fantasías. Ese ejercicio lo tenemos desde nuestra adolescencia y es algo que nos hace muy bien. Imaginarnos nos da un objetivo y saber que, con perseverancia, con trabajo, todo se consigue.

En detalle

Virus hará su show el viernes 15 de mayo a las 22 hs. en el Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Gradas: $45.000; Pullman $55.000; Gold: $65.000; Platinum: $75.000. Anticipadas en boletería y en Tuentrada.com



