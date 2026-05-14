En medio de la tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad del precio del petróleo, YPF anunció un nuevo aumento en los combustibles. La suba será del 1% y comenzará a regir desde este jueves 14 de mayo en todo el país. Tras el ajuste, la petrolera mantendrá estables los precios durante 45 días mediante un sistema de “buffer” o amortiguador.

La medida fue confirmada por el presidente de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que el objetivo es evitar que las fuertes variaciones del barril Brent impacten de forma inmediata en los surtidores.

“A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”, indicó el titular de la petrolera.

Según detallaron desde la empresa, el sistema de buffer continuará vigente por al menos otros 45 días. Durante ese período, YPF absorberá las fluctuaciones bruscas del precio internacional del petróleo y evitará trasladarlas directamente a los consumidores.

El mecanismo funciona mediante una “cuenta compensadora” que permite sostener temporalmente los valores de la nafta y el gasoil. Una vez finalizado el plazo y dependiendo de cómo evolucione el conflicto internacional, la compañía evaluará cómo recuperar el ingreso diferido por no haber aplicado las subas del Brent.

La petrolera también ratificó la continuidad del sistema de “micropricing”, que habilita precios diferenciados según horarios, regiones y corredores comerciales, en función de la oferta y la demanda.

El valor de los combustibles en Argentina se compone de distintos factores: el precio internacional del barril Brent, el tipo de cambio, los costos de refinación, logística y comercialización, además de los impuestos nacionales sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono.

La actualización impositiva también influye en el precio final que pagan los usuarios y repercute especialmente en sectores vinculados al transporte y la logística, donde el gasoil representa uno de los principales costos operativos.

Con más del 50% del mercado nacional, YPF suele marcar la referencia para el resto de las petroleras, que ajustan sus valores en función de los movimientos de la empresa estatal.

Desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el aumento acumulado de los combustibles en Argentina ronda el 25%. Las dificultades en el estrecho de Ormuz y las restricciones en puertos iraníes mantienen la presión sobre el mercado energético internacional y sostienen elevados los valores del petróleo.