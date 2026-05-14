Después de haber presionado hasta último momento del miércoles, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) estaba decidida a declarar la huelga para todas las líneas de Red Tulum para el jueves 14 de mayo, sin embargo, el Gobierno de San Juan y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) llegaron a un acuerdo para destrabar el conflicto.

En un comunicado emitido por el gremio hace pocos minutos, informó que la Cámara empresaria ATAP, logró alcanzar un acuerdo para pagar la totalidad de las diferencias salariales de abril, incluyendo antigüedades y otros ítems, al núcleo de trabajadores de corta y media distancia. La fecha del abono de los mismos será el viernes 15 de mayo.

Mientras que el próximo viernes 29 de mayo, se abonará las diferencias salariales de enero, más la diferencia de viáticos y una suma extraordinaria o bono no remunerativo de $100 mil pesos.

Por otro lado, también se abonarán para el 10 de junio, las diferencias correspondientes a febrero, sumando diferencias de viáticos y otro bono extraordinario de 100 mil pesos. Y, además, el día descontado por el paro nacional.

Por lo tanto, la conducción de la Junta Ejecutiva de la UTA (encabezada por el secretario general Héctor Maldonado) determinó levantar las medidas de fuerza y en conclusión, los servicios de transporte de corta y media distancia se prestarán de manera normal para este jueves.

Negociaciones a contrarreloj

Ante el fracaso de las negociaciones entre el gremio y la cámara empresarial, tuvo que intervenir el Gobierno a últimas horas de la noche de este miércoles para evitar el paro.

El conflicto se profundizó por la deuda salarial a los conductores de colectivos que rondaría los 700 mil pesos por trabajador. A eso se suma que la última liquidación salarial habría sido realizada tomando como referencia los haberes de noviembre, situación que generó malestar entre los colectiveros y aceleró la decisión sindical.

La retención del servicio iba a afectar a las líneas de corta y media distancia durante toda la jornada del jueves.

