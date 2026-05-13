La UTA San Juan confirmó un paro de colectivos por 24 horas para este jueves 14 de mayo en toda la provincia. La medida afectará al servicio de corta y media distancia y comenzará desde las 00, sin asistencia de los trabajadores a sus puestos laborales.

La decisión fue comunicada durante la tarde-noche de este miércoles mediante un comunicado oficial difundido por la conducción sindical, encabezada por Héctor Marcelo Maldonado.

“Se comunica a todas y todos los compañeros del transporte público de pasajeros de corta y media distancia que a las 00 horas comienza la retención de servicio anunciada por 24 horas”, indicó el gremio en el texto difundido a los trabajadores.

Comunicado oficial de la UTA.

El conflicto se profundizó luego de que los choferes no recibieran las diferencias salariales adeudadas por parte de las empresas de transporte. Según denunciaron desde el sector, la deuda rondaría los $700.000 por trabajador.

Además, desde la UTA señalaron que la última liquidación salarial se realizó tomando como base los sueldos de noviembre, situación que generó malestar entre los colectiveros.

En los últimos días hubo negociaciones entre el gremio y la ATAP en una audiencia desarrollada en el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo entre las partes.

Tras ese encuentro, la conducción sindical había advertido que si durante este miércoles no se abonaban las diferencias reclamadas, avanzarían con una medida de fuerza. Finalmente, al no concretarse el pago, el paro quedó confirmado para toda la provincia.

La retención de servicio afectará a las líneas de colectivos de corta y media distancia durante toda la jornada del jueves.