Julián Álvarez se erigió como la gran figura del Atlético de Madrid en una jornada que quedará grabada en la memoria "colchonera". El delantero argentino fue determinante en la paliza 5-2 que el equipo local le propinó al Real Madrid en el derbi de la capital española.

La actuación estelar del argentino no solo le dio al Atlético los tres puntos, sino que también sirvió para disipar rotundamente los rumores de un posible cambio de equipo que habían circulado en la prensa.

El encuentro en el estadio Riyadh Air Metropolitano vio al Atlético de Madrid aplastar a su clásico rival, que llegaba al derbi con puntaje ideal. El primer tiempo había terminado empatado 2-2, con goles de Robin Le Normand y Alexander Sorloth para el Atleti, mientras que Kylian Mbappé y Arda Güler habían marcado para el Merengue.

Fue en el complemento donde Julián Álvarez se hizo gigante. El delantero marcó el gol de penal para poner al equipo arriba en el marcador (3-2). Más tarde, selló su doblete con un gran tiro libre que estiró la distancia a 4-2. Finalmente, Antoine Griezmann decoró el resultado con el 5-2 definitivo.

El argentino celebró eufóricamente el penal, consciente de su importancia: "Era importante porque era para ponerse arriba en el marcador, por eso el festejo tan eufórico de todos”.

La victoria no solo le permitió al equipo dirigido por Diego Simeone sumar 12 unidades, sino que fue considerada una noche histórica para el club, ya que un resultado 5-2 "no se daba desde hacía 75 años". Además, con este doblete, el Real Madrid se metió entre las principales víctimas de la carrera de Julián Álvarez, sumando 5 goles marcados al Merengue.

Tras la goleada, Julián Álvarez no tardó en abordar las especulaciones sobre su futuro que se habían intensificado en las últimas semanas. Las fuentes indican que, con su desempeño y sus declaraciones, el futbolista "disipó rumores de cambios".

El atacante argentino dejó un mensaje claro sobre su continuidad y felicidad en el club:

“Me siento muy cuidado y estoy muy feliz de estar aquí”.

Álvarez destacó la importancia de la victoria: "Sabíamos de la importancia del partido, por ser un derbi y porque necesitábamos sumar los tres puntos en casa y descontarle al líder. Nos vamos muy felices”.

Julián marcó de penal y tiro libre. Foto gentileza.

De esta manera, Julián no solo se afianzó como la figura y el nuevo estandarte de un Atleti que sueña con pelear La Liga, sino que también mandó un mensaje directo sobre su comodidad en el equipo del "Cholo" Simeone. El técnico, por su parte, le había pedido tranquilidad al equipo: “Nos dijo que estuviésemos tranquilos, que lo estábamos haciendo bien y que siguiéramos trabajando igual”.