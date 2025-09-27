Defensa y Justicia y Boca se enfrentan esta tarde del sábado en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela, en el marco de la 10º del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputa sin Miguel Ángel Russo en el banco xeneize y con la presencia de 3.000 visitantes, en un clima de expectativa por lo que está en juego en ambas tablas.

El conjunto azul y oro llega a este compromiso ocupando el cuarto lugar de la Zona A con 14 puntos en nueve partidos. Boca venía de una racha positiva con tres victorias consecutivas ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, pero los empates posteriores frente a Rosario Central y Central Córdoba frenaron su escalada en la tabla.

Publicidad

Las últimas victorias de Argentinos Juniors y Rosario Central complicaron aún más el panorama: Boca cayó al cuarto puesto de la tabla anual y está obligado a ganar en Florencio Varela para regresar a la zona de clasificación a la Copa Libertadores. En caso de empatar, se mantendrá en la tercera posición, aunque relegado a los puestos de Fase 2.

Del otro lado, Defensa y Justicia atraviesa un presente irregular bajo la conducción de Mariano Soso. El Halcón perdió sus dos últimos compromisos, primero ante Estudiantes en La Plata y luego como local frente a Platense. Con 12 unidades, marcha octavo en la Zona A, siendo hasta ahora el último equipo que estaría accediendo a los octavos de final del Clausura.

Publicidad

En la tabla anual la situación es más delicada para el elenco de Florencio Varela, ya que se ubica a ocho puntos de Huracán, el equipo que hoy marca el corte clasificatorio a la próxima Copa Sudamericana. Por eso, además de los tres puntos, Defensa necesita cortar la mala racha para no perder terreno en la lucha por un lugar en las copas.

El duelo en Varela promete intensidad: mientras Boca busca recuperar terreno en la pelea por el título y la Libertadores, Defensa se juega la posibilidad de sostener su lugar en la clasificación directa a los octavos y acercarse a los puestos de copas internacionales.