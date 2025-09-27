Al menos 36 personas murieron y más de 40 resultaron heridas este sábado en la India durante una estampida en un mitin político encabezado por Vijay, actor tamil que se lanzó a la arena política con su partido Tamilaga Vettri Kazhagam. El episodio ocurrió en el distrito de Karur, en el estado de Tamil Nadu, cuando miles de seguidores intentaron acercarse al escenario donde el dirigente pronunciaba un discurso.

De acuerdo con las autoridades locales, entre los fallecidos se encuentran ocho niños y dieciséis mujeres. En tanto, 58 personas permanecen hospitalizadas en estado reservado, según confirmó el legislador estatal V. Senthilbalaji.

El ministro de Sanidad de Tamil Nadu precisó que la tragedia se produjo por el colapso de las barricadas instaladas para contener a la multitud. En cuestión de segundos, la situación se desbordó y provocó un movimiento incontrolable de personas que derivó en la estampida.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, calificó lo sucedido como “profundamente triste” en un mensaje publicado en la red social X, en el que envió condolencias a las familias afectadas y deseó “fortaleza en este difícil momento”. Por su parte, el jefe de gobierno regional, MK Stalin, ordenó la intervención inmediata de ministros y personal sanitario, además del traslado de médicos desde los distritos vecinos de Tiruchirappalli y Salem.

Las estampidas en actos multitudinarios son un fenómeno recurrente en la India, donde fallas en la organización y en las medidas de seguridad suelen tener consecuencias fatales. En enero de este año, una avalancha durante la feria religiosa Kumbh Mela provocó la muerte de 30 personas, mientras que en julio del año pasado, 121 fieles perdieron la vida en un evento hinduista en Uttar Pradesh.

Fuente: AFP / Reuters