El viento sur que azotó la provincia de San Juan durante la tarde y noche del viernes 26 de septiembre dejó un saldo de destrozos, incendios y daños en infraestructura en distintos departamentos. Personal técnico y funcionarios de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano realizaron un relevamiento en el territorio y activaron la asistencia a las familias afectadas.

En Sarmiento, el caso más grave se produjo por el derrumbe del techo de la vivienda de Vanina Díaz y Jonathan Alfaro. Uno de sus hijos quedó atrapado y debió ser rescatado y trasladado al hospital, donde permanece internado por precaución. El resto de los niños fue puesto al cuidado de su abuela, mientras el municipio colabora con ayuda directa.

En Caucete, un cortocircuito provocó un incendio en una casa del barrio Guayaguas que terminó con pérdidas totales. Además, una madre y sus cuatro hijos fueron víctimas de un robo mientras se resguardaban del viento en otro lugar, quedando su vivienda completamente despojada.

En Rivadavia, la caída de postes del tendido eléctrico afectó el suministro en varias zonas, mientras que en Capital se reportaron caídas de árboles y postes sin daños a personas ni bienes. En Rawson, ramas de gran porte obstruyeron parcialmente calles.

En Calingasta, un incendio se registró en las márgenes del río Castaño, en Villa Corral, sin afectar a viviendas ni personas. En Barreal, la caída de un árbol sobre líneas de alta tensión dejó sin suministro eléctrico a todo el distrito sur.

En Jáchal e Iglesia, también se produjeron caídas de ramas y postes eléctricos, aunque sin consecuencias graves para la población. En 9 de Julio, bomberos controlaron un incendio en un parral abandonado que amenazaba con propagarse.

Las autoridades provinciales anticiparon que continuarán las tareas de asistencia y que se mantendrá el monitoreo en las zonas afectadas, mientras se restablecen los servicios básicos.