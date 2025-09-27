Provinciales > Movilización
Ni Una Menos marchó en San Juan por los femicidios de Lara, Brenda y Morena
Por Julieta Flores Méndez Hace 2 horas
Bajo la consigna “ninguna víctima es descartable” a nivel federal, cientos de personas se reunieron este sábado en San Juan para marchar en repudio al femicidio de Lara, Brenda y Morena en Florencio Varela, Buenos Aires. La medida fue para exigir justicia por las víctimas de violencia de género en todo el país. La concentración local comenzó pasada las 17 horas frente a la Catedral, desde donde los manifestantes avanzaron por avenida Libertador hacia el norte y luego al oeste por calle Las Heras, hasta llegar a la Legislatura Provincial.
La movilización, que replicó el espíritu de las marchas nacionales de Ni Una Menos, reunió a agrupaciones sindicales de izquierda, colectivos estudiantiles y representantes de la Universidad Nacional de San Juan, así como autoridades provinciales y municipales. Entre los presentes se destacaron la diputada provincial Fernanda Paredes, la intendenta de Caucete Romina Rosas y el referente del Frente Izquierda Unida, Cristian Jurado.
Las imágenes que dejó la jornada muestran a los manifestantes con pancartas, banderas y cánticos, reclamando justicia y el fin de los femicidios. Entre las fotos más impactantes, se registró un momento particular cuando parte de la movilización llegó hasta el festival “San Juan Florece” en los Jardines del Auditorio Juan Victoria para escrachear a Gustavo “El Pelado” Cordera, quien había generado polémica por justificar las acciones de Ricardo Barreda, condenado por el femicidio de su familia en 1992.
La jornada reflejó, a través de imágenes y postales, la fuerza del reclamo social en San Juan, donde la ciudadanía se hizo visible para exigir justicia y políticas efectivas contra la violencia de género.
Tras operativo internacional, trasladaron a Jujuy al quinto implicado en el crimen de Lara, Brenda y Morena
Tras operativo internacional, trasladaron a Jujuy al quinto implicado en el crimen de Lara, Brenda y Morena
Miles de personas marcharon en Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias bajo la consigna “Por Lara, por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan”, en repudio al triple femicidio de Florencio Varela. Hubo reclamos de justicia y denuncias de la falta de respuestas estatales frente a la violencia de género.
El show de Gustavo Cordera en "San Juan Florece" se ve ensombrecido por una protesta en la entrada del Auditorio Juan Victoria, impulsada por activistas que rechazan las polémicas declaraciones del músico que justifican al femicida Barreda y su falta de arrepentimiento por dichos sobre violencia sexual.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El show de Gustavo Cordera en "San Juan Florece" se ve ensombrecido por una protesta en la entrada del Auditorio Juan Victoria, impulsada por activistas que rechazan las polémicas declaraciones del músico que justifican al femicida Barreda y su falta de arrepentimiento por dichos sobre violencia sexual.