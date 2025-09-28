Una intensa investigación llevada a cabo por la Brigada de Investigaciones Oeste y la UFI Delitos Contra la Propiedad culminó con el desbaratamiento parcial de una banda criminal que se dedicaba sistemáticamente al robo de aires acondicionados y otros objetos de valor en las casas de fin de semana de Zonda. Durante las últimas semanas, estas casas, específicamente en las zonas de Villa Tacu, Sierras Azules y adyacencias, habían sido blanco de los delincuentes.

El procedimiento policial, llevado adelante por la Brigada de Investigaciones Oeste (dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5), incluyó la realización de seis allanamientos en diferentes puntos de la provincia, específicamente en los departamentos de Pocito y Rivadavia.

Se recuperaron más de nueve aires acondicionados completos (compuestos por motor y frente). Foto gentileza.

Aunque las fuentes policiales habían expresado que dar con los delincuentes fue difícil, ya que atacaban con el rostro cubierto, el seguimiento de los investigadores permitió dar con dos miembros de la banda. Los aprehendidos fueron identificados como Jorge Pablo González (42) y Facundo Ariel Castro Flores (29), ambos oriundos de Pocito.

La detención de González generó mucha sorpresa tanto en la Justicia como en la Policía, ya que es un conocido finquero de Pocito y, actualmente, posee una fábrica de salsa. Según los investigadores, González cumplía un rol muy importante y clave dentro de la banda. La policía secuestró la camioneta Toyota Hilux, propiedad de González, que era el vehículo utilizado para escapar con los aires acondicionados robados.

Se encontró una prueba determinante: la indumentaria que utilizaban para cometer los robos en varios de los hechos filmados. Foto gentileza.

Cabe destacar que, si bien dos personas quedaron aprehendidas, la policía continúa la intensa búsqueda de otros dos prófugos que forman parte de la organización.

Las cámaras de seguridad fueron herramientas cruciales para los investigadores, ya que los cuatro delincuentes involucrados en los robos quedaron grabados. Además, durante los allanamientos, se encontró una prueba determinante: la indumentaria que utilizaban para cometer los robos en varios de los hechos filmados.

Los operativos resultaron en el secuestro de gran cantidad de elementos denunciados. Se recuperaron más de nueve aires acondicionados completos (compuestos por motor y frente). Otras fuentes detallan el secuestro de cuatro aires acondicionados tipo split y un motor. También se logró recuperar una bicicleta todoterreno que había sido denunciada como robada en 2023.

Los efectivos secuestraron cinco celulares con los que se cree se producía la venta de lo robado. Foto gentileza.

Además del botín, incautaron celulares que eran utilizados por la banda para concretar la venta de los artefactos sustraídos. Previamente, en un hecho ocurrido en la madrugada de un martes, el personal policial había encontrado en un descampado elementos descartados, incluyendo una garrafa, un televisor y otras cosas.

La investigación fue llevada a cabo en conjunto con la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la supervisión de la fiscal Claudia Salica. Los detenidos, Castro y González, fueron trasladados a la División Delitos de la Central de Policía, donde esperan la resolución judicial correspondiente.