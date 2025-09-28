Aldosivi perdió y San Martín respira en una de las tablas del descenso

La intensa lucha por mantener la categoría en la Liga Profesional tuvo un desarrollo favorable para San Martín de San Juan este fin de semana, a pesar de que el propio equipo no logró sumar de a tres en su última presentación. Un rival directo en la zona de descenso, Aldosivi de Mar del Plata, cayó derrotado en la Fecha 10 del Torneo Clausura, ofreciendo un pequeño respiro al equipo sanjuanino.

Aldosivi se enfrentó a Argentinos Juniors en Mar del Plata y fue vencido por 2-0. Esta derrota, que se consumó con una ráfaga de goles en el segundo tiempo, no solo hundió más al “Tiburón” en el fondo de la tabla, sino que también mantiene la distancia con San Martín en la tabla de los promedios.

Publicidad

El partido entre Aldosivi y Argentinos Juniors, disputado en el estadio José María Minella, terminó 2-0 a favor del equipo de La Paternal. Los goles llegaron en la segunda mitad: el primero, un gol en contra de Giuliano Cerato a los 30 minutos, y el segundo, de Hernán López Muñoz a los 34 minutos.

Esta caída fue lapidaria para Aldosivi, que de esta forma llegó a 12 partidos consecutivos sin ganar, y sigue en el fondo tanto en la tabla de promedios como en la anual.

Publicidad

Si bien San Martín de San Juan venía de empatar 2-2 con Platense, desperdiciando una "oportunidad clave para salir del descenso", la derrota de Aldosivi le permite mantener una mínima ventaja en una pelea muy ajustada:

La derrota de Aldosivi es una buena noticia indirecta para San Martín, ya que le permite al equipo sanjuanino (que aún sigue en la zona de descenso en la tabla Anual) afrontar las próximas fechas con la seguridad de que su rival más directo en el fondo de la tabla no sumó.

Publicidad

Sin embargo, tras el empate ante Platense, San Martín de San Juan deberá afrontar las próximas fechas con la presión de sumar sí o sí para mantener la categoría. El equipo de Vicente López lo empató sobre el final del encuentro, lo que frustró la posibilidad del "Verdinegro" de escalar posiciones.