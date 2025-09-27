En la noche del viernes, un gran incendio de pastizales se desató sobre la Ruta 40, entre calles 10 y 11, en el departamento Pocito. Según indicaron, la causa estuvo vinculada a las intensas ráfagas de viento sur que superaron los 90 km por hora, lo que facilitó la propagación de las llamas en cuestión de minutos.

El fuego generó preocupación porque se registró a escasos metros de una planta de Ecogas, lo que obligó a una rápida intervención para evitar que el siniestro derivara en un riesgo mayor. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades y, de inmediato, acudieron al lugar los Bomberos Voluntarios de Pocito, quienes desplegaron un operativo de urgencia.

Tras varias horas de trabajo, el incendio fue sofocado y se evitó que avanzara hacia viviendas o instalaciones de la planta. No se reportaron heridos ni daños materiales de consideración, aunque la magnitud del fuego y la velocidad del viento hicieron que el operativo demandara extrema precaución.

Las autoridades recordaron que las condiciones de viento fuerte y sequedad en la vegetación convierten a los pastizales en un escenario propicio para incendios, por lo que pidieron a la población extremar las medidas de prevención y dar aviso inmediato ante cualquier foco.