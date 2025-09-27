En un intenso enfrentamiento en el Kings Park Stadium de Durban, Los Pumas perdieron 67-30 frente a los Springboks y quedaron sin chances matemáticas de luchar por el título del Rugby Championship 2025. El equipo conducido por Felipe Contepomi resistió durante la primera mitad, pero en el complemento sufrió la potencia física y la jerarquía individual del local, que tuvo en Sacha Feinberg-Mngomezulu a la gran figura del encuentro.

El inicio mostró paridad. Con una sólida defensa y la eficacia de Santiago Carreras en los penales, Argentina llegó a ponerse al frente en el marcador. Incluso logró un try penal que le permitió cerrar gran parte de la primera etapa con ventaja parcial. Sin embargo, los sudafricanos reaccionaron sobre el final y se fueron al descanso arriba por 25-23, gracias a una jugada personal de Feinberg-Mngomezulu.

En el segundo tiempo, el dominio fue absoluto del local. Con tries de Cheslin Kolbe, Morne van den Berg y Pieter-Steph du Toit, además de nuevas conquistas de Feinberg-Mngomezulu, los Springboks ampliaron la diferencia hasta volverla irremontable. Los Pumas descontaron a través de Tomás “Cepillo” Albornoz, pero no lograron sostener la intensidad y terminaron desbordados en defensa.

El marcador final de 67-30 reflejó la superioridad sudafricana y dejó a Argentina en el último puesto de la tabla con 9 unidades. Tras la victoria previa de los All Blacks 33-24 ante Australia, el torneo quedó con Nueva Zelanda y Sudáfrica compartiendo la cima con 14 puntos, seguidos por los Wallabies con 11.

En la última jornada, Los Pumas buscarán cerrar el certamen con un triunfo que les devuelva confianza, aunque ya sin chances de alcanzar el título.