El 31 de enero de 2008 la vida de Julián Suraci cambió para siempre cuando un accidente a la altura de los baños de Talacasto en Ullum (San Juan), lo dejó cuadripléjico a sus 21 años. La grave lesión en la médula lo apartó de toda posibilidad de manejarse de forma independiente, pero según sus propias palabras, le ayudó a valorar otras cosas como el amor, la familia y darse cuenta de "todo". Para poder conversar con la gente y contar su historia e inspirar a otros a lograr sus metas, creó "Click” y eso le ha permitido llevar su relato a diferentes lugares del país. Este viernes a las 19 dará una charla en la Sala Z del IOPPS. La entrada es gratuita.

En esta oportunidad la charla de Julián busca inspirar a los jóvenes para la generación de proyectos que mejoren su calidad de vida. La charla está destinada para todo tipo de público.

Quienes deseen conocer la historia de este valiente joven e inspirarse con su resiliencia tienen una oportunidad este próximo viernes en las instalaciones de la Sala Z del IOPPS, a las 19 hs.

Click

“Se llama Click porque todo empieza cuando tuve el accidente y cómo tomé que no volvería a caminar. Click fue lo que hice cuando debí salir adelante y empezar a hacer lo que realmente necesitaba. El nombre de la charla representa mucho en mí y me gustaría que la gente que me escuche haga ese click”, afirmó el sanjuanino que suele realizar las conferencias en público por distintos puntos del país.