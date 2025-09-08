Katy Perry volvió a pisar suelo argentino tras siete años y provocó un verdadero frenesí entre sus seguidores. La cantante estadounidense llegó a Buenos Aires para ofrecer dos conciertos en el Movistar Arena en el marco de su gira internacional “The Lifetimes Tour” y fue recibida con emoción y sorpresas por sus fanáticos.

La artista fue sorprendida con un cuadro de Eva Perón, entregado por un fanático, que Perry aceptó con una sonrisa y posó para las cámaras. Minutos más tarde, lo alzó por encima de su cabeza, generando aplausos y vítores entre la multitud que esperaba en las inmediaciones del hotel de Recoleta. El gesto fue ampliamente compartido en redes sociales, donde los seguidores expresaron su entusiasmo y admiración.

El regreso de la cantante coincide con la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria obtuvo una amplia victoria sobre La Libertad Avanza, aunque la atención de los fans se centró en la artista y su cercanía con el público. Se espera que Perry repase sus grandes éxitos durante los conciertos del 9 y 10 de septiembre, acompañados de un despliegue de vestuario y escenografía característico de sus shows.

En el plano personal, Perry atraviesa cambios recientes tras su separación de Orlando Bloom, padre de su hija Daisy Bloom. Además, fue vinculada sentimentalmente con el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Según fuentes consultadas por la revista PEOPLE, existe atracción mutua, aunque ambos priorizan sus compromisos y la reorganización de sus vidas tras sus respectivas separaciones.

Mientras crecen los rumores fuera del escenario, los fanáticos argentinos esperan ansiosos los conciertos de la artista.