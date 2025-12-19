Qué es una falla multiorgánica, el cuadro que sufre el chef Christian Petersen

El reconocido chef Christian Petersen permanece internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, Neuquén. Según un comunicado oficial del Ministerio de Salud provincial, su diagnóstico es una falla multiorgánica, un síndrome médico de extrema gravedad que compromete simultáneamente el funcionamiento de dos o más sistemas vitales del organismo.

El episodio que derivó en esta emergencia ocurrió la semana pasada, durante una excursión para ascender al volcán Lanín. Petersen se descompensó en un tramo del recorrido, lo que activó un operativo de rescate inmediato coordinado por guardaparques. Fue trasladado de urgencia primero al hospital de Junín de los Andes y luego derivado al centro de mayor complejidad en San Martín de los Andes, donde fue ingresado a terapia intensiva. Las autoridades sanitarias describen su estado de salud como "reservado".

¿Qué es el Síndrome de Disfunción Multiorgánica (SDMO)?

La falla multiorgánica, conocida en medicina como Síndrome de Disfunción Multiorgánica (SDMO), es una de las condiciones más graves que se atienden en cuidados intensivos. Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), se trata de una emergencia médica en la que dos o más órganos vitales —como el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado o el cerebro— dejan de funcionar adecuadamente.

Esta disfunción no es una enfermedad en sí misma, sino la consecuencia final y catastrófica de una lesión o enfermedad inicial grave. Las causas desencadenantes más comunes son infecciones severas (especialmente la sepsis), traumatismos importantes, quemaduras extensas o eventos que generen una respuesta inflamatoria sistémica descontrolada. Esta inflamación generalizada causa un daño en cascada en los tejidos y sistemas del cuerpo.

Pronóstico, tratamiento y complicaciones potenciales

El SDMO es potencialmente mortal y requiere tratamiento inmediato y especializado en una UTI. El pronóstico depende de varios factores, como la rapidez del diagnóstico, la causa subyacente, la cantidad de órganos afectados y la edad y salud previa del paciente.

El tratamiento se enfoca en dos pilares fundamentales: 1) tratar de manera agresiva la causa inicial (por ejemplo, con antibióticos en caso de sepsis) y 2) proporcionar soporte vital avanzado para mantener las funciones de los órganos fallidos mientras el cuerpo intenta recuperarse. Este soporte puede incluir ventilación mecánica para la insuficiencia respiratoria, diálisis para la falla renal, medicamentos para sostener la presión arterial y la función cardíaca, y soporte nutricional.

La Cleveland Clinic, un referente médico internacional, advierte sobre las graves complicaciones que pueden surgir, como: