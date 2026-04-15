La abogada racista reveló un video comprometedor de Feinmann tras su pelea

Eduardo Feinmann fue crítico con Agostina Páez, la abogada santiagueña que fue imputada en Brasil por gestos racistas. El periodista escribió en sus redes que "Es una vergüenza. Esperemos que Olga la trate como lo que es, una racista y una vergüenza para la Argentina".

Además, el conductor se refirió a la cobertura de los medios y sentenció: "Lo que yo no quería, por ejemplo, es que que los medios la traten como una diva y con beneplácito. Yo la vi a ella victimizarse absolutamente en cada una de las notas. Yo la hubiera entrevistado y no le creí nada. Yo la hubiera entrevistado como lo que es: una delincuente".

Por su parte, el periodista sostuvo su postura alegando que "El racismo se trata con mucha liviandad y es algo muy grave". Ante la polémica, Migue Granados defendió a Nati Jota pero reconoció errores tras la nota realizada en su plataforma.

La respuesta de la abogada no se hizo esperar y arremetió contra el comunicador. Según manifestó Páez, el periodista "Está como obsesionado conmigo, me llama 'la abogada racista', y yo lo llamo a él 'el periodista homofóbico y clasista'". Como parte de su defensa, la letrada difundió un material donde se lo escucha a Eduardo decir: "La sociedad no quiere ser villera y tener papás pu…, no quiere eso. Y me parece bárbaro".

Agostina Páez también reflexionó sobre su propio accionar y la postura de Feinmann. La abogada declaró: "Yo he pedido perdón un millón de veces y si tengo que pedir perdón un millón de veces más lo voy a hacer. Yo he admitido que me he equivocado, incluso le he pedido perdón al hombre que se toca lo genitales y me grita agárrame esta".

Finalmente, la santiagueña cuestionó al periodista afirmando que "En cambio, él no. Él no asume. Lejos de querer justificarme a mi reacción pésima, él no ha tenido una provocación previa. Él libremente, en un programa de televisión, decide hablar así. Él, que es comunicador, periodista, ¿y yo no me puedo equivocar?".