La investigación por el violento episodio ocurrido el pasado 2 de enero en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Capital entra en su etapa final, con definiciones clave sobre la situación procesal de los imputados. Según fuentes judiciales, Sofía Alanís, alias “Pampita”, sería sobreseída debido a la falta de elementos que la vinculen directamente con el ataque, mientras que Hernán “Pata de Mono” Álvarez y Brisa Mallea optarían por un juicio abreviado, en el que admitirían su responsabilidad para recibir una condena.

La resolución se sustenta principalmente en el testimonio de la víctima, Jaime Rafael Pérez, quien declaró ante el Ministerio Público Fiscal y señaló a Álvarez y Mallea como los autores del ataque. Este aporte fue determinante para reconfigurar la causa y avanzar hacia una salida judicial más rápida.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el episodio tuvo su origen en un conflicto previo entre Pérez y Mallea. El damnificado habría tenido conductas inapropiadas hacia la joven, llegando incluso a tocarla el día del hecho, lo que generó la reacción de Álvarez, pareja de Mallea, quien lo atacó violentamente. En ese contexto, Pérez terminó con quemaduras de segundo grado y compromiso en las vías respiratorias tras ser rociado con alcohol y prendido fuego.

En función de estos elementos, la calificación legal del caso también sufriría modificaciones. Fuentes judiciales indicaron que no se avanzará con la figura de tentativa de homicidio, sino que el delito será encuadrado como lesiones, lo que implica penas significativamente menores para los imputados que aceptarían su culpabilidad.

Actualmente, los tres acusados continúan detenidos bajo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. La audiencia para formalizar el acuerdo de juicio abreviado ya habría sido solicitada y se espera que se concrete en los próximos días.

La causa es llevada adelante por el fiscal Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Facundo Romero. La defensa está a cargo de Sandra Leveque, en representación de las dos mujeres trans, y de Faustino Gelvez, por parte de Álvarez. El juez de Garantías interviniente es Diego Sanz, quien deberá evaluar los acuerdos y resolver la situación procesal de los implicados.