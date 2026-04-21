Felipe Pettinato habló tras quedar libre por homicidio: "Era un gran amigo mío"

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número catorce dictó sentencia contra Felipe Pettinato por el incendio que terminó con la vida de Melchor Rodrigo el pasado dieciséis de mayo de 2022. El joven recibió una condena de tres años de prisión en suspenso tras ser hallado culpable de incendio culposo seguido de muerte.

Momentos antes de conocer la resolución, el hijo del conductor se trasladó a pie hacia la vivienda de su hermana para conectarse a la audiencia virtual y aseguró que "Estoy bien, muy tranquilo". Sobre el desenlace legal, el imputado sostuvo que "No tengo expectativas, hay que bajarlas, si no uno se hace... será lo que tenga que ser" y agregó que "A lo largo de este juicio, se supieron muchísimas cosas que han brindado bastante tranquilidad para todos".

Al referirse a la víctima fatal, Pettinato rompió el silencio al afirmar que "Era un gran amigo mío", aunque aclaró que "Para mí fue una tragedia de la que prefiero no opinar". Ante la consulta sobre un mensaje para los allegados del neurólogo, fue tajante al decir que "Lo que le diga a la familia de Melchor queda en lo privado".

Durante la espera, el condenado confesó sus sentimientos al explicar que "Por supuesto estoy nervioso. No tengo miedo, tendrá que ser lo que dispongan que tenga que ser" y admitió estar agotado por la situación al comentar que "En algún momento, brindaré una entrevista. Ahora, faltan horas para el veredicto y estoy abombado".

La justicia determinó que la pena se unifique con una sentencia previa de nueve meses de prisión en suspenso por abuso simple de una menor de quince años. De esta manera, Pettinato no irá a la cárcel, pero tendrá la obligación de fijar un domicilio, presentarse una vez al mes ante las autoridades y continuar con sus tratamientos por adicciones. En defensa de su entorno cercano, el joven manifestó que "Mi familia estuvo presente en el proceso. Se han dicho muchas mentiras. Este va a ser final, como fuere".