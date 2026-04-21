La Dirección de Defensa al Consumidor advirtió sobre la detección de garrafas adulteradas que están siendo comercializadas en el mercado con logos de empresas reconocidas, lo que genera preocupación por el riesgo que implican para los usuarios. Según informaron, algunos de estos envases presentan graves irregularidades, como estar rellenados con agua en lugar de gas, tener fecha de vencimiento expirada o contar con precintos de seguridad falsificados que imitan a marcas oficiales.

Autoridades explicaron que estas maniobras no solo constituyen una estafa al consumidor, sino que además representan un peligro inminente para la seguridad de los hogares. En ese sentido, advierten que ya existen antecedentes de explosiones en viviendas provocadas por el uso de garrafas en condiciones irregulares, lo que agrava la preocupación de las autoridades.

Ante la detección de cualquier anomalía, Defensa al Consumidor recordó que los usuarios tienen la obligación de realizar la denuncia correspondiente ante el organismo, al tiempo que pidió extremar los controles al momento de adquirir estos productos.

Desde el organismo, en conjunto con la Secretaría de Energía de la Nación, detallaron una serie de recomendaciones clave para evitar riesgos al comprar una garrafa:

Comprá en locales autorizados: asegurarse de adquirir tus garrafas únicamente en locales o distribuidoras autorizadas.

Estado físico: la unidad no debe presentar abolladuras, grietas u otros daños que comprometan su integridad.

Chapa de identificación: debe incluir la fecha de vencimiento, la cual indica el período máximo de uso seguro del envase.

Tapón de seguridad: debe estar presente y en buen estado para evitar fugas.

Verificá el precinto de seguridad: asegurarse de que la garrafa tenga un precinto de seguridad intacto y un folleto con las instrucciones de uso.

Estas medidas, indicaron, son esenciales para prevenir accidentes y garantizar un uso seguro en los hogares.