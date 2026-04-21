La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Juan anunció la apertura de inscripciones para la cuarta cohorte del curso de Alfabetización en Inteligencia Artificial (IA), una propuesta gratuita orientada a mayores de 16 años que busca acercar conocimientos clave sobre esta tecnología en crecimiento. La iniciativa se desarrolla en conjunto con la organización Eidos Global y comenzará el lunes 4 de mayo.

El curso se dictará de manera completamente virtual y tendrá una duración total de 10 horas. La modalidad combina clases sincrónicas y asincrónicas: se prevén 2 horas semanales en vivo durante dos semanas, complementadas con 6 horas de contenidos que los alumnos podrán realizar a su propio ritmo en el mismo período.

En cuanto a la organización, los participantes podrán elegir cursar los días lunes, miércoles o viernes, con distintas franjas horarias disponibles: de 10 a 12 horas, de 14 a 16 horas o de 18 a 20 horas. Desde la organización aclararon que estos horarios pueden estar sujetos a modificaciones en función del cupo disponible.

El cursado finalizará el 22 de mayo, y está pensado como una instancia introductoria para quienes deseen comenzar a formarse en el uso y comprensión de herramientas de inteligencia artificial, cada vez más presentes en distintos ámbitos laborales y educativos.

Los interesados pueden acceder al programa completo del curso a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/1tJmYoQHBiU6VaT_qkT_oDwOnXz6rWABsY_3_Zupy_sk/edit?tab=t.0

Para inscribirse, deberán completar el formulario digital disponible en: https://forms.gle/PzVHQB8idpvMjuay9