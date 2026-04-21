El fútbol mexicano inicia una nueva era bajo el liderazgo de una de sus máximas leyendas. Rafael Márquez, el exdefensor que brilló en el Barcelona junto a Lionel Messi, fue anunciado oficialmente como el nuevo entrenador de la selección de México, cargo que ocupará formalmente una vez finalizada la Copa del Mundo de 2026.

La noticia fue ratificada por Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), quien destacó que el principal desafío para Márquez será el proceso clasificatorio y la participación en el Mundial de 2030. Davino subrayó que el exjugador, de 47 años, mantiene intacto el liderazgo que lo llevó a disputar cinco mundiales con la camiseta del "Tri".

El camino del sucesor

Márquez no es un improvisado en el banquillo. Actualmente se desempeña como técnico auxiliar de Javier "Vasco" Aguirre, quien tomó el mando en agosto de 2024. El plan de la FMF es una transición ordenada que permita al exdefensor capitalizar la experiencia junto a Aguirre antes de quedar al frente del equipo titular.

"La figura de Rafa es muy importante; se preparó dentro y fuera del campo para un desafío como este", elogió el propio Aguirre, destacando su aporte en el orden defensivo del equipo.

De la filial del Barsa al seleccionado mayor

Tras su retiro en 2018, Márquez inició su formación como estratega en España. Dirigió a nivel juvenil en la Real Sociedad Deportiva Alcalá y, entre 2022 y 2024, estuvo al frente del Barcelona Atletic, el equipo filial del club catalán donde forjó su leyenda como jugador.

Con 147 partidos disputados con la selección de su país, Márquez es el cuarto futbolista con más presencias en la historia de México. Ahora, buscará trasladar ese respeto ganado en el campo de juego a la pizarra técnica, intentando devolverle el protagonismo internacional a un seleccionado que busca renovación.