Jorge Rial se separó tras tres años y el motivo es escándaloso

La noticia del quiebre entre Jorge Rial y María del Mar Ramón se conoció recientemente luego de tres años de vínculo. Según se detalló en el programa LAM, la decisión responde a la necesidad de priorizar sus carreras profesionales en distintas regiones del mundo.

Respecto a la situación de la escritora, Ángel de Brito comentó que "Tiene que trabajar en Colombia y España. Ella viajó a la presentación de un libro a Bogotá. Ya no está viviendo en Argentina porque le surgieron oportunidades laborales que implica pasar un par de años afuera". Por su parte, María del Mar Ramón se refirió al final del noviazgo y sostuvo que "Todo desde el amor, el cariño y el respeto por los proyectos de cada uno. Gracias por todo, pero prefiero no hablar".

Este distanciamiento ocurre en medio de un periodo complejo para el presentador, cuya hija Morena cumple actualmente con prisión domiciliaria. La relación entre ambos había tomado estado público de manera inesperada cuando el conductor sufrió un infarto en el país natal de la joven mientras ella lo acompañaba desde el primer momento. Ahora, el cambio de rumbo laboral de la autora marca el cierre de esta etapa compartida para la pareja que mantenía un perfil bajo ante el público.