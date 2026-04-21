Wanda Nara fue la culpable de la pelea entre Zaira y Paula Chaves

Paula Chaves volvió a ratificar que ya no mantiene un vínculo con Zaira Nara y negó que Facundo Pieres sea la razón principal de la distancia. En una comunicación con Yanina Latorre para SQP el 20 de abril de 2026, la conductora explicó que "fue una seguidilla de cosas que terminó con no sentirme cómoda con nuestra relación".

El origen real del conflicto se sitúa en el año 2021 durante los inicios del Wandagate. Latorre relató que en ese momento "Wanda le pide a Zaira, que le diga a Paula que averigüe si la China había hablado con Mauro".

Chaves realizó la consulta pero Eugenia Suárez se lo negó, aunque luego la actriz llamó a Icardi para contarle lo sucedido. El futbolista se comunicó muy enojado con su esposa para reprocharle la situación y le mostró los chats de la mujer de Pedro Alfonso. Ante esta exposición involuntaria, se supo que "Paula se sintió expuesta, sin comerla ni beberla, queda en el medio de esta trifulca y se sintió incómoda".

Tras este episodio, la modelo "nunca más le habló a la China y todo quedó mal". Ese fue el punto de quiebre donde comenzó a notar cosas que no coincidían con su forma de vida. Finalmente, Latorre reveló que "a partir de ahí, empezó a notar cosas que no coincidían con su forma de vida" en relación a su antigua amiga.