Axel Kicillof llegará este martes a la Corte Suprema de Justicia con un reclamo de alto voltaje político y económico. El gobernador encabezará personalmente la segunda audiencia por los fondos previsionales que la ANSES adeuda a la Provincia, una cifra que ya trepó a los $2,2 billones.

El conflicto se originó en marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió por decreto las transferencias mensuales a las provincias que, como Buenos Aires, no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional. Desde aquel momento, La Plata no recibió un solo peso por este concepto.

La estrategia en los tribunales

La primera audiencia, realizada el pasado 17 de marzo, dejó un sabor amargo para la Casa Rosada. Cuando la ANSES argumentó que no tenía información para calcular la deuda, la Corte rechazó la excusa y le dio 30 días para verificar los datos. Para los técnicos bonaerenses, la postura de Nación es "inconsistente", ya que el organismo procesó deudas similares de otras nueve provincias en tiempo récord.

"Hay una decisión política de Milei de suspender toda transferencia al Estado provincial", afirmó un funcionario cercano al expediente, señalando que el canal de diálogo político está totalmente roto.

La "caja" como moneda de cambio

Desde el equipo jurídico de Kicillof leen con recelo los acuerdos que Nación cerró recientemente con distritos como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Consideran que esos convenios de "pago a cuenta" demuestran que los fondos existen, pero que se utilizan de forma selectiva para presionar gobernadores.

Los números del conflicto:

$2,2 billones: Es la deuda previsional de ANSES con Buenos Aires.

$22,2 billones: Es la pérdida total de recursos que denuncia la Provincia (obras, fondos y recaudación).

8 demandas: Son las causas abiertas contra Nación en la Corte Suprema.

Qué puede pasar ahora

La expectativa en La Plata es que la Corte Suprema dicte una medida cautelar que obligue a Nación a retomar, al menos, los giros mínimos de subsistencia. En los pasillos de la Gobernación saben que el máximo tribunal suele instar a las partes a un acuerdo político, pero ante la falta de interlocutores en la Casa Rosada, la sentencia judicial parece ser la única vía de escape para las arcas bonaerenses.