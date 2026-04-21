Jesica Cirio transita un nuevo presente lejos de la exposición mediática de años anteriores. Al aire de LAM, por la pantalla de América, se reveló la noticia de que “está embarazada por segunda vez, Jesica Cirio”.

El conductor del programa brindó precisiones sobre la actualidad de la modelo al señalar que “va a ser mamá nuevamente. Está con un bajo perfil después de todo lo de Elías Piccirillo, Martín Insaurralde y la mar en coche”. Según la información confirmada en el ciclo televisivo, la mediática “está de tres meses y medio, y espera un varón”.

El compañero de Cirio en esta etapa es Nicolás Trombino, un hombre de treinta y cinco años que reside en Puerto Madero y ya tiene un hijo adolescente. Sobre su actividad profesional, se detalló que “está con Nicolás, él es un empresario, tiene supermercados mayoristas y un frigorífico”.

Asimismo, se supo que “le dicen 'Niki'. Es proveedor de alimentos al Estado”. Entre sus características personales, trascendió que “es de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”, además de ser un apasionado por el deporte y el entrenamiento.

El vínculo entre ambos comenzó en agosto de 2025 tras conocerse por amigos en común y actualmente atraviesa un gran momento. Luego de que la primicia saliera a la luz, la propia protagonista envió un mensaje para expresar su felicidad y gratitud. En su descargo, la modelo manifestó: “Hola, Primero agradecer por haberme bancado y esperarme. Ya le conté a Chloe, así que ya lo podías contar tranquilo. Para mí era importante que primero lo supiera la nena”.