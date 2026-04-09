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Judiciales > Investigación

La autopsia del nene en Comodoro Rivadavia reveló lesiones internas y complican a la madre

El informe preliminar detectó lesiones internas en el cuerpo del niño de 4 años. La Justicia investiga si fueron producto de violencia y la posible responsabilidad de su entorno.

POR REDACCIÓN

09 de abril de 2026
El examen forense preliminar reveló la presencia de lesiones internas en la zona de la cabeza. (Gentileza)
 

Un dato clave surgido de la autopsia preliminar al nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia profundizó la investigación judicial y complica a su madre: los peritos detectaron la presencia de lesiones internas en el cuerpo.

Según trascendió, el informe forense no encontró signos visibles de violencia externa, pero sí evidencias internas que ahora deberán ser analizadas para determinar cómo se produjeron y si están vinculadas a una agresión. 

El caso tomó mayor gravedad porque el menor había ingresado al hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su casa, sin antecedentes médicos relevantes que explicaran su cuadro. 

A partir de estos hallazgos, la Fiscalía investiga si existió intervención de terceros en la muerte del niño y ordenó una serie de medidas, entre ellas allanamientos en la vivienda donde vivía con su madre y su pareja.

Además, se dispuso la realización de estudios complementarios para precisar el origen de las lesiones y establecer si fueron consecuencia de golpes, una condición médica o algún otro factor.

El caso se da en medio de un conflicto previo por la tenencia del menor, lo que suma tensión al proceso judicial. La familia paterna había denunciado posibles situaciones de maltrato y cuestionado decisiones previas de organismos intervinientes.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa y el resultado final de la autopsia será determinante para definir si hubo responsabilidad penal y avanzar con eventuales imputaciones.

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