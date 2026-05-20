El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para la provincia de San Juan correspondiente a los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 2026, anticipando condiciones estables, ausencia total de lluvias y valores térmicos que invitan a disfrutar de afuera, aunque con marcados contrastes entre la mañana y la tarde.

Para la jornada del miércoles 20, el SMN prevé que durante la mañana el cielo se presente parcialmente nublado, con una temperatura de 4 °C y vientos provenientes del sector sur soplando entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde, el panorama se mantendrá similar, con parcial nubosidad, un ascenso térmico hasta los 16 °C y vientos también del sur en el mismo rango de intensidad. En la noche, en tanto, el cielo transitará a mayormente nublado, el termómetro descenderá a 13 °C y los vientos disminuirán su velocidad, registrándose valores de entre 7 y 12 km/h con dirección sur. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0 % durante todo el miércoles.

En cuanto al jueves 21, el informe del SMN indica que la madrugada comenzará con cielo mayormente nublado, temperatura de 6 °C y vientos suaves del sur de entre 7 y 12 km/h. Ya por la mañana, la nubosidad disminuirá quedando parcialmente nublado, aunque se espera un leve descenso térmico hasta los 5 °C, con vientos casi en calma provenientes del sudoeste a una velocidad de 0 a 2 km/h. Durante la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, la temperatura alcanzará nuevamente los 16 °C y los vientos continuarán siendo muy débiles del sudoeste, también entre 0 y 2 km/h. Finalmente, en la noche del jueves el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura de 10 °C y vientos en calma del sudoeste. Al igual que el día anterior, la probabilidad de precipitaciones es nula (0 %) en todos los períodos del jueves.

El organismo oficial no informó ráfagas significativas para ninguna de las dos jornadas en la provincia de San Juan. Se recomienda a la población prestar atención a los contrastes térmicos, especialmente durante las mañanas con temperaturas cercanas a los 4 °C o 5 °C, y vestir en consecuencia para transitar sin inconvenientes las horas de menor temperatura.