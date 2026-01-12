Estado del paso de Agua Negra para el lunes 12 de enero

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente el estado operativo del Paso Fronterizo Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150), vital conexión entre Argentina y Chile por la región de Cuyo.

Según el comunicado oficial, el paso se encuentra habilitado para la circulación en su horario habitual, de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades reiteran la importancia de que los conductores planifiquen sus viajes dentro de este lapso para cruzar de manera segura y conforme a la normativa.

Recomendaciones de Seguridad Vial

El informe oficial enfatiza una serie de medidas de seguridad para todos los usuarios de la ruta:

Circulación con luces bajas encendidas: Obligatoria para mejorar la visibilidad.

Respeto estricto de los límites de velocidad: Fundamental en una ruta de montaña con características particulares.

Extrema precaución: Se solicita a los conductores reducir la velocidad y mantenerse alerta debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos de la traza.

Contactos de utilidad para viajeros

El comunicado pone a disposición de la ciudadanía los números de contacto de las instituciones relevantes para consultas, emergencias o asistencia:

Para consultas viales: Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (Lunes a viernes de 9 a 18 h).

Coordinación fronteriza: Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: coop.internacional@sanjuan.gov.ar

Asistencia consular argentina en Chile: Consulado General en Valparaíso: (+56) (32) 2217419. Guardia para emergencias: (+56) (9) 93238104.

Control fronterizo: Gendarmería Nacional Argentina - Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002; Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473.

Emergencias médicas: Hospital Tomás Perón de Rodeo (Iglesia): Llamar al 107.

Indicativo para llamadas a Chile: Para comunicarse desde Argentina a un teléfono fijo en Chile debe marcar +56 + código de zona + número. Para la región de La Serena - Coquimbo, el código es 51. Para llamar a un celular chileno: +56 + 9 + número.