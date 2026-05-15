Se filtró la primera foto de Mauricio Macri y Dolores Teuly en París

Desde principios de enero, Mauricio Macri transita una nueva etapa personal tras confirmar el final de su relación con Juliana Awada. En este contexto, el exmandatario se convirtió en el centro de la atención mediática al mostrarse con Dolores Teuly, una mujer de 46 años con quien acaba de compartir cuatro días en Francia.

Ante la curiosidad sobre el inicio del vínculo, surgió la pregunta "¿Cuándo comenzó el romance? ¿Cuánto hace que se conocen?". La respuesta es que ellos se conocen porque el papá de Lola se casó por segunda vez, y en ese momento era del círculo de amigos de Mauricio.

Teuly tiene una trayectoria ligada a la gestión pública, ya que trabajó en el área de eventos presidenciales de Casa Rosada durante el mandato de Macri. Allí permaneció más de tres años, aunque en un momento pidió licencia por el nacimiento de su tercera hija.

Con el cambio de gobierno y la llegada de Alberto Fernández, estuvo unos meses más y luego renunció. Actualmente está separada y tiene dos hijos adolescentes y una hija pequeña fruto de otra relación.

El reencuentro que cambió todo ocurrió recientemente. Se relató que ella no lo vio más a Mauricio, pero en marzo se lo encontró en el cumpleaños de Leo Mateu, un relacionista público, en Maro, un lugar de Costanera. Sobre ese momento, se detalló que ahí se lo encontró, empezaron a charlar y a relacionarse. El vínculo creció rápidamente hasta concretar su primera salida al exterior. Al respecto, se supo que se fueron a París, es el primer viaje que hacen juntos. Se fueron cuatro días y ayer regresaron.

Mientras su figura vuelve a aparecer en el escenario político con miras a una posible candidatura en 2027, Macri también protagonizó un episodio llamativo con Amalia Yuyito González en una gala.

En el programa Desayuno Americano analizaron la escena y se preguntaron "¿Macri está queriendo acercarse a la ex de Milei? Hay una escena exclusiva de Desayuno en la que pasa Macri y su soltería, con sus ojos de cielo, la mira, le pasa por la nuca y le tira un guiño".

Las cámaras captaron el instante en que el dirigente saludó a la conductora con cercanía diciéndole "¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien?". Por su parte, ella respondió con complicidad y, al ser consultada sobre si lo invitaría a su nuevo programa de televisión, contestó "¡Obviooo! Más bien que sí".

A pesar de estas especulaciones y los gestos que despertaron comentarios, la confirmación de su romance con Teuly parece cerrar las dudas sobre su presente afectivo.