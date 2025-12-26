La CGT mantuvo una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para analizar los efectos de la política económica y la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei.

Según informó la central obrera, durante el encuentro se intercambiaron posiciones sobre el impacto de las medidas económicas instrumentadas por la Casa Rosada. Los dirigentes cegetistas expresaron su preocupación acerca de las consecuencias de estas políticas sobre el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Publicidad

La CGT planteó inquietudes relacionadas con las consecuencias de la reforma laboral en caso de que se convierta en ley y advirtió que podría modificar derechos laborales vigentes. Según los líderes sindicales, los cambios en debate no contemplan soluciones a la situación económica actual ni al conjunto de los sectores afectados.

La central obrera confirmó su decisión de oponerse a la reforma laboral mediante acciones en distintos ámbitos institucionales y jurídicos. También se analizó el ajuste y la caída de la actividad económica, que, a juicio de la central, afecta a la industria nacional y ocasiona perjuicios en los puestos de trabajo y en el desempeño del mercado interno.

Publicidad

La reunión incluyó un análisis sobre el deterioro del entramado productivo del país. La CGT realizó una mención al enfoque de la gestión de la provincia de Buenos Aires en relación con el empleo, la producción y los derechos laborales. Asimismo, destacó el papel de Kicillof en el contexto federal, especialmente por la representatividad de la provincia.

Asistieron a la reunión la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y otros funcionarios del gobierno. Por la CGT estuvieron los dirigentes Jorge Sola, Octavio Argüello, Hugo Moyano, Héctor Daer, Horacio Otero y Jerónimo Moyano, entre otros.

Publicidad

Kicillof participó de la movilización de la CGT a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral, realizada el 18 de mayo. En ese contexto, calificó la reforma laboral como una medida que no va a resolver los problemas de la economía argentina sino que los "va a empeorar".